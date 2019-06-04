0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Приватбанк не смог отсудить столичную недвижимость экс-владельцев

Приватбанк не смог отсудить столичную недвижимость экс-владельцев

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Приватбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева.

Об этом говорится в едином госреестре судебных решений.

В частности, решением предыдущей инстанции банку было отказано во взыскании в счет погашения долга по кредиту на 564,3 млн грн земельного участка в центре Киева, который принадлежит компании «АС-МВК», и 92‑х объектов недвижимого имущества, принадлежащих компании «Финансовый капитал».

В марте 2019 года Хозсуд Киева удовлетворил иск Приватбанка к «АС-МВК» и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность в размере 564,3 млн грн и 324,3 млн грн. Согласно судебным материалам, соответствующие кредиты были выделены банком на пополнение оборотных средств и строительство жилищно-офисного центра.

В апреле Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство «Финансового капитала» (один из учредителей «АС-МВК») и отменил мартовское решение суда, которым по ходатайству Приватбанка был наложен арест на 60 объектов недвижимости.

В этом деле уже как минимум дважды накладывался и снимался арест с недвижимости компании «Финансовый капитал».

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Недвижимость
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.