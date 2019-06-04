Приватбанк не смог отсудить столичную недвижимость экс-владельцев

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Приватбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева.

Об этом говорится в едином госреестре судебных решений.

В частности, решением предыдущей инстанции банку было отказано во взыскании в счет погашения долга по кредиту на 564,3 млн грн земельного участка в центре Киева, который принадлежит компании «АС-МВК», и 92‑х объектов недвижимого имущества, принадлежащих компании «Финансовый капитал».

В марте 2019 года Хозсуд Киева удовлетворил иск Приватбанка к «АС-МВК» и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность в размере 564,3 млн грн и 324,3 млн грн. Согласно судебным материалам, соответствующие кредиты были выделены банком на пополнение оборотных средств и строительство жилищно-офисного центра.

В апреле Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство «Финансового капитала» (один из учредителей «АС-МВК») и отменил мартовское решение суда, которым по ходатайству Приватбанка был наложен арест на 60 объектов недвижимости.

В этом деле уже как минимум дважды накладывался и снимался арест с недвижимости компании «Финансовый капитал».