Приватбанк не смог отсудить столичную недвижимость экс-владельцев

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Приватбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева.
Об этом говорится в едином госреестре судебных решений.
В частности, решением предыдущей инстанции банку было отказано во взыскании в счет погашения долга по кредиту на 564,3 млн грн земельного участка в центре Киева, который принадлежит компании «АС-МВК», и 92‑х объектов недвижимого имущества, принадлежащих компании «Финансовый капитал».
В марте 2019 года Хозсуд Киева удовлетворил иск Приватбанка к «АС-МВК» и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность в размере 564,3 млн грн и 324,3 млн грн. Согласно судебным материалам, соответствующие кредиты были выделены банком на пополнение оборотных средств и строительство жилищно-офисного центра.
В апреле Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство «Финансового капитала» (один из учредителей «АС-МВК») и отменил мартовское решение суда, которым по ходатайству Приватбанка был наложен арест на 60 объектов недвижимости.
В этом деле уже как минимум дважды накладывался и снимался арест с недвижимости компании «Финансовый капитал».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина установила новый рекорд по импорту пальмового масла12 ч. назад - 1865 9
Украина сможет вступить в Евросоюз в 2025-2027 гг. – ПарубийВчера, 21:36 - 677 9
"Слуга народа" планирует оптимизировать жилищно-коммунальные тарифыВчера, 21:01 - 2685 8
Условия для становления среднего класса нужно создать в следующие 5 лет - ГройсманВчера, 14:01 - 1594 8
У ФЛП есть долг по ЕСВ: можно ли рассрочить задолженность8 ч. назад - 701 6
С 1 июля вырастет стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты (инфографика)8 ч. назад - 7269 3
Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobank6 ч. назад - 5349 2
Украинцам раскрыли секрет, когда лучше покупать валютуВчера, 19:21 - 4953 3
"Слуга народа" планирует оптимизировать жилищно-коммунальные тарифыВчера, 21:01 - 2685 8
Skoda представила кроссовер для велосипедистов (фото)13 ч. назад - 2285
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1242
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1091
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6239 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1650
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5359 9