В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тыс. тонн в год

Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.

«В октябре 2017 г. была принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 г. – Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, согласующийся с Минрегионом и Минприроды», – говорит Петр Пантелеев.

Петр Пантелеев также заявил, что, учитывая состояние полигона твердых бытовых отходов № 5 возле с. Подгорцы Киевской области, в Киеве отобраны потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки и начато проектирование.