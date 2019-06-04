0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тыс. тонн в год

В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс мощностью 700 тыс. тонн в год

Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.

«В октябре 2017 г. была принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 г. – Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, согласующийся с Минрегионом и Минприроды», – говорит Петр Пантелеев.

Петр Пантелеев также заявил, что, учитывая состояние полигона твердых бытовых отходов № 5 возле с. Подгорцы Киевской области, в Киеве отобраны потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки и начато проектирование.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.