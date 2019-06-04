В General Motors обещают начать выпуск доступных электрокаров

В General Motors обещают в ближайшем будущем начать выпуск доступных электрокаров, а к 2023 создать 20 таких моделей.

Об этом рассказал в интервью Bloomberg президент GM Марк Ройс.

По его словам, концерн сможет предложить доступное экологичное авто значительно раньше, чем этого ожидает мир. При этом оно может стоить даже дешевле машину на топливе того же класса.

Достичь заявленных целей в General Motors рассчитывают за счет сокращения затрат на батареи, а также оптимизации разработки и производства самих авто.

Стоит отметить, что сейчас средняя стоимость электромобиля в Америке составляет $37 тысяч. Столько же стоит и хэтчбек Chevrolet Bolt EV. При этом аналогичное по классу и оснащению бензиновое авто обойдется примерно в $20 тысяч.

То есть в GM заявляют, что снизят стоимость своих электрокаров чуть не вполовину.