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20 июня пройдет 2-ой всеукраинский MFO ANTISUMMIT 2019

20 июня в популярном пляжном комплексе “Olmeca Plage” пройдет 2й всеукраинский MFO ANTISUMMIT 2019г.

Это мероприятие, которое совмещает в себе полезный контент, практические кейсы от украинских и зарубежных спикеров и неформальную обстановку для общения и отдыха.

Программа саммита охватывает все ключевые темы, актуальные для рынка микро-займов:

  • Современные методы аутентификации клиентов и их эффективность
  • Риск-менеджмент полного цикла для онлайн-МФО. Антифрод, скоринг, управление портфелем
  • Будущее кредитов pdl. Потенциальные сценарии развития
  • Особенности выхода финансовых компаний на международные рынки
  • Баланс интересов защиты прав заемщиков и кредиторов
  • Привлечение маркетинг инструменты привлечения клиентов онлайн
  • Развитие бренда и его влияние на конверсию

Среди экспертов: основатель компании MyCredit – Роман Катеринчик, генеральный директор компании Dinero – Илья Веселый, технический директор Moneyveo – Алексей Банасевич, основатель компании AppsCorp – Гурами Татешвили, операционный директор Aventus group,
Латвия – Игорь Земиц, представители НБУ и Нацкомфинуслуг, Всеукраинской ассоциации финансовых компаний.

Завершится мероприятие церемонией награждения лучших микрофинансовых компаний Украины по версии популярного портала о финансах Finance.ua и грандиозным Beach AfterParty.

В распоряжении участников и гостей саммита:

  • Шведский стол с изысканными блюдами европейской кухни от ресторатора Николая Тищенко.
  • Коктейли non stop.
  • Зажигательная музыка от топового украинского диджея Сани Дымова.
  • Специальная кальянная зона.
  • Шоу программа и дискотека у бассейна.

Генеральным спонсором MFO anti SUMMIT 2019 стал сервис онлайн-платежей Platon. Компания Platon предоставляет услуги по приему платежей участникам рынка электронной коммерции, среди которых – более 30 микрофинансовых организаций. У стенда компании гостей саммита ждут розыгрыши призов, фотозона и комфортная лаунж-зона для общения со специалистами Platon.

Программа регистрация и все подробности по ссылке.

По материалам BankOnline
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