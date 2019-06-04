20 июня пройдет 2-ой всеукраинский MFO ANTISUMMIT 2019

20 июня в популярном пляжном комплексе “Olmeca Plage” пройдет 2й всеукраинский MFO ANTISUMMIT 2019г.

Это мероприятие, которое совмещает в себе полезный контент, практические кейсы от украинских и зарубежных спикеров и неформальную обстановку для общения и отдыха.

Программа саммита охватывает все ключевые темы, актуальные для рынка микро-займов:

Современные методы аутентификации клиентов и их эффективность

Риск-менеджмент полного цикла для онлайн- МФО . Антифрод, скоринг, управление портфелем

. Антифрод, скоринг, управление портфелем Будущее кредитов pdl. Потенциальные сценарии развития

Особенности выхода финансовых компаний на международные рынки

Баланс интересов защиты прав заемщиков и кредиторов

Привлечение маркетинг инструменты привлечения клиентов онлайн

Развитие бренда и его влияние на конверсию

Среди экспертов: основатель компании MyCredit – Роман Катеринчик, генеральный директор компании Dinero – Илья Веселый, технический директор Moneyveo – Алексей Банасевич, основатель компании AppsCorp – Гурами Татешвили, операционный директор Aventus group,

Латвия – Игорь Земиц, представители НБУ и Нацкомфинуслуг, Всеукраинской ассоциации финансовых компаний.

Завершится мероприятие церемонией награждения лучших микрофинансовых компаний Украины по версии популярного портала о финансах Finance.ua и грандиозным Beach AfterParty.

В распоряжении участников и гостей саммита:

Шведский стол с изысканными блюдами европейской кухни от ресторатора Николая Тищенко.

Коктейли non stop.

Зажигательная музыка от топового украинского диджея Сани Дымова.

Специальная кальянная зона.

Шоу программа и дискотека у бассейна.

Генеральным спонсором MFO anti SUMMIT 2019 стал сервис онлайн-платежей Platon. Компания Platon предоставляет услуги по приему платежей участникам рынка электронной коммерции, среди которых – более 30 микрофинансовых организаций. У стенда компании гостей саммита ждут розыгрыши призов, фотозона и комфортная лаунж-зона для общения со специалистами Platon.

Программа регистрация и все подробности по ссылке .