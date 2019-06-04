20 июня пройдет 2-ой всеукраинский MFO ANTISUMMIT 2019

20 июня в популярном пляжном комплексе “Olmeca Plage” пройдет 2й всеукраинский MFO ANTISUMMIT 2019г.
Это мероприятие, которое совмещает в себе полезный контент, практические кейсы от украинских и зарубежных спикеров и неформальную обстановку для общения и отдыха.
Программа саммита охватывает все ключевые темы, актуальные для рынка микро-займов:
Среди экспертов: основатель компании MyCredit – Роман Катеринчик, генеральный директор компании Dinero – Илья Веселый, технический директор Moneyveo – Алексей Банасевич, основатель компании AppsCorp – Гурами Татешвили, операционный директор Aventus group,
Латвия – Игорь Земиц, представители НБУ и Нацкомфинуслуг, Всеукраинской ассоциации финансовых компаний.
Завершится мероприятие церемонией награждения лучших микрофинансовых компаний Украины по версии популярного портала о финансах Finance.ua и грандиозным Beach AfterParty.
В распоряжении участников и гостей саммита:
Генеральным спонсором MFO anti SUMMIT 2019 стал сервис онлайн-платежей Platon. Компания Platon предоставляет услуги по приему платежей участникам рынка электронной коммерции, среди которых – более 30 микрофинансовых организаций. У стенда компании гостей саммита ждут розыгрыши призов, фотозона и комфортная лаунж-зона для общения со специалистами Platon.
Программа регистрация и все подробности по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Слуга народа" планирует оптимизировать жилищно-коммунальные тарифыВчера, 21:01 - 1858 7
Украина установила новый рекорд по импорту пальмового масла7 ч. назад - 1219 6
Украина сможет вступить в Евросоюз в 2025-2027 гг. – ПарубийВчера, 21:36 - 463 6
Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - ГройсманВчера, 11:13 - 1095 6
Условия для становления среднего класса нужно создать в следующие 5 лет - ГройсманВчера, 14:01 - 1411 5
Советник Зеленского предлагает выкупить ВВП-варранты, выпущенные во время “реструктуризации Яресько"Вчера, 12:36 - 10933 1
Три туроператора лишились лицензий: как проверить остальныхВчера, 16:01 - 4629
Украинцам раскрыли секрет, когда лучше покупать валютуВчера, 19:21 - 4221 3
Государству вернули остров возле Козина стоимостью 430 миллионовВчера, 13:22 - 2993
Повышение пенсий: кому и на сколько в июле увеличат выплатыВчера, 12:06 - 2679 3
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1199
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1064
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6137 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1635
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5315 9