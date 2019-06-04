ФГВФЛ на прошлой неделе продал активы банков на 206 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 17 банков, находящихся в его управлении, на общую сумму 206,32 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 17 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 206,32 млн грн. Из них на сумму 203,82 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 2,41 млн грн – по реализации основных средств банков. Кроме того 0,07 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,02 млн грн – от продажи монет и банковских металлов”, – говорится в сообщении.