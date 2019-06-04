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ФГВФЛ на прошлой неделе продал активы банков на 206 миллионов

ФГВФЛ на прошлой неделе продал активы банков на 206 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 17 банков, находящихся в его управлении, на общую сумму 206,32 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 17 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 206,32 млн грн. Из них на сумму 203,82 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 2,41 млн грн – по реализации основных средств банков. Кроме того 0,07 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,02 млн грн – от продажи монет и банковских металлов”, – говорится в сообщении.

По материалам Finance.UA
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