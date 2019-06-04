Финансовая инклюзия для всех: почему украинцам пора «включаться»

Повышение уровня финансовой инклюзии стимулирует рост ВВП и приток иностранных инвестиций

Чем активнее население страны пользуется финансовыми услугами, тем выше уровень благосостояния ее граждан и качество их жизни. Ярким примером служат Скандинавские страны – Дания, Швеция, Норвегия, которые стабильно лидируют в рейтингах самых богатых и счастливых стран Европы.

Уровень финансовой инклюзии (включенности всех слоев населения в финансовую систему) в этих государствах достигает 100%. Такой же показатель и у Нидерландов и практически такой же (98%) – у Австрии и Британии.

Финансовые услуги широко доступны для населения и в Восточной Европе. Более 80% населения в Чехии и Беларуси имеют счет в банке. В Венгрии эта цифра чуть меньше – 75%.

Украине до этих показателей еще далеко – по состоянию на 2017 год 37% украинцев находились вне финансовой системы, то есть не имели ни одного банковского счета. Радует то, что прогресс – очевиден.

Платформа для диалога

Обсуждение включенности населения в финансовую систему впервые было вынесено на всеукраинский уровень в 2018 году. Эксперты, участники финансовой системы и регулятор обсудили проблему финансовой включенности украинцев и повышения доступности финансовых услуг на первом Форуме по финансовой инклюзии Finclusion UA, организованном компанией Mastercard и Национальным банком Украины в июне 2018 года.

Этот вопрос чрезвычайно важен сразу в нескольких аспектах. К примеру, по данным международного исследования Lund University Research, повышение уровня финансовой инклюзии на 10% способствует росту ВВП страны в среднем на 0,3%. Для Украины это – более 9 млрд грн.

Как отметил во время Форума Ян Тейлор, вице-президент по развитию бизнеса и кооперации с правительствами и государственным сектором в Mastercard Europe, повышение финансовой инклюзии положительно влияет как на экономику в целом, так и на жизнь каждого из граждан. Финансовая инклюзия способствует увеличению притока иностранных инвестиций, увеличению туристических потоков, обеспечивает рост частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, а также снижает уровень коррупции.

В 2018 году форум посетило более 200 участников и гостей, среди которых — спикеры из Азербайджана, Великобритании, Польши, Сингапура и Швеции. На форуме выступили с докладами управляющий директор Innovation Labs Asia Скотт Бэйлз, советник департамента финансовой стабильности шведского Sveriges Riksbank Габриэль Сёдерберг, руководитель службы консалтинга на быстрорастущих европейских рынках Mastercard Фират Сабит и многие другие международные эксперты.

Выступая на первом Форуме по финансовой инклюзии, глава Национального банка Украины Яков Смолий отметил, что одним из факторов, которые тормозят развитие финансовых услуг является высокая доля тенизации экономики. Представителям «серого» сектора не нужны счета в банках, они работают исключительно с наличными средствами. По данным Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики в нашей стране по итогам 2018 года составлял 31%. И это еще оптимистичная оценка! Аналитики называют и более внушительные цифры – до 40-50%. Отсюда – и высокая доля «кэша» в экономике.

Финансовый приоритет

Повышение уровня финансовой инклюзии в Украине – одна из стратегических целей НБУ. Еще в середине 2016 года регулятор заявил о намерении построить в стране cashless economy – безналичную экономику. То есть регулятор хочет, чтобы украинцы постепенно отказались от наличных в пользу безналичных расчетов.

Результаты такой стратегии очевидны: в первом квартале 2019 года количество активных платежных карт в Украине выросло на 2% – до 36,8 млн шт. по сравнению с первым кварталом 2018 года. Общее количество операций с использованием платежных карт за прошлый год достигло 3,9 млрд шт., а их объем превысил 2,8 млрд грн. Эти показатели по сравнению с 2017 годом выросли на 26,7% и 35,4% соответственно.

Более того, за 2018 год количество бесконтактных карт выросло на 44% – до 4 млн. шт. Доля безналичных операций среди всех операций с платежными картами достигла 78,5% (по количеству), а также 45,1% (по объему).

Драйверы финансовой включенности в Украине

Накануне первого Форума компания Mastercard провела тематический опрос среди банкиров, представителей бизнеса и госслужащих. Выяснилось, что 45% опрошенных считают уровень финансовой включенности в Украине низким.

Главными причинами респонденты назвали недоверие украинцев к финансовой системе, недостаточную финансовую грамотность населения, низкий уровень благополучия граждан и неготовность к новому опыту. Чтобы улучшить показатель финансовой инклюзии, нужно действовать в нескольких направлениях: внедрять в Украине новые финуслуги и расширять доступ к действующим, в частности, интегрируя финансовые сервисы в инфраструктуру городов, например, транспорт, социальные проекты и другие.

В этом направлении уже многое сделано. В частности, только за прошлый год компания Mastercard реализовала множество проектов по внедрению финансовых и платежных сервисов в повседневную жизнь украинцев. Приведем всего несколько примеров: запуск бесконтактной оплаты проезда в киевской городской электричке и в одесском фуникулере; внедрение бесконтактной оплаты в Национальном ботаническом саду имени Н.Н.Гришко и дендропарке Софиевка в г. Умань; создание безналичной инфраструктуры и территории без наличных на ВДНГ, а также развитие международных переводов. В одном только Киевском метрополитене с момента запуска технологии бесконтактных платежей в 2015 году пассажиры с помощью банковских карт и гаджетов оплатили более 60 млн поездок.

В сфере торговли и услуг, где платежная инфраструктура уже достаточно развита, тоже появляются новые решения. В частности, подписан меморандум о развитии безналичной инфраструктуры на оптовом рынке «Столичный». А в сети супермаркетов «Сильпо» компания Mastercard реализовала решение массового использования QR-кода для оплаты товаров.

Сеть ресторанов «Сушия» может похвастаться сразу двумя инновациями. В четырех ресторанах сети чаевые официанту можно оставить безналично. А в мае 2019 года Mastercard совместно с «Сушия» запустили уникальный эксперимент – в течение месяца, до 30 июня, в новом ресторане в БЦ «Астарта» принимают только безналичные платежи. Это первое заведение в Украине, которое полностью отказалось от налички.

NFC: мобильная революция

Приобщиться к финансовым услугам населению помогают инновационные платежные решения, в частности – бесконтактные оплаты гаджетами с NFC (Near field communication). Количество таких оплат на диджитал-платформе Mastercard (MDES – Mastercard Digital Enablement Service) за 2018 год увеличилось в 35 раз (первый квартал 2018 – первый квартал 2019).

Суммарно уже 20 банков в Украине активировали мобильные кошельки для своих пользователей с помощью MDES. При этом Украина вошла в топ 5 стран мира по количеству NFC-транзакций с картами Mastercard.

Смартфоны сегодня действительно могут многое. Недавнее исследование Mastercard показало, что в 15 странах, на которые приходится более 60% финансово «невключенного» населения, 607 млн человек – владельцы мобильных телефонов, которые до сих пор не имеют банковского счета. И именно благодаря мобильным финансовым технологиям большая часть этого населения может легко «включиться» в финансовую систему.

Диалог продолжается

Несмотря на бурный рост инновационных финансовых сервисов и платежных технологий, Украине еще рано останавливаться на достигнутом. И диалог на эту тему продолжается: 12 июня в Киеве на территории инновационного парка UNIT.City состоится второй Форум по финансовой инклюзии. В этом году организаторами события традиционно выступили Национальный банк Украины и Mastercard, а также новые партнеры.

“Украинцы с готовностью пользуются инновациями. Наша страна уже входит в топ-5 мировых лидеров по количеству NFC-платежей с Mastercard, а платежная инфраструктура стабильно развивается. Однако есть сферы, где сегодня преобладают наличные – в частности, в малом и среднем бизнесе. Чтобы увеличить уровень финансовой включенности в Украине, нужны консолидированные усилия всех игроков рынка и стейкхолдеров, которые продемонстрируют преимущества жизни и ведения бизнеса без наличных”, – считает Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Во время Форума к дискуссии присоединятся не только ведущие игроки украинского рынка, но и международные эксперты из США, Великобритании, Австралии, Индии, Норвегии, Польши, Турции, Ямайки, Малайзии и Кении. В частности, своим опытом во время Форума поделятся: Грета Булл, директор по вопросам финансов, конкуренции и мировой инновационной практики Группы Всемирного банка; Кеннеди Комба, директор по стратегии и политике финансовой инклюзии Альянса для финансовой инклюзии, AFI; Павел Видавски, вице-президент Cashless Poland; Пайал Далал, вице-президент по глобальным программам Центра инклюзивного роста Mastercard; Ретидзо Старки, руководитель подразделения внешних связей и образования Банка Англии; Павел Рихлински, президент Mastercard в Центральной и Восточной Европе, а также другие международные спикеры.

“Недостаточный уровень финансовой включенности и безопасности не только влияет на граждан и малый бизнес, но и препятствует экономическому развитию и всестороннему росту стран. Mastercard уже помогла включить в финансовую систему почти 340 миллионов человек, которые были исключены ранее. Наша цель – до 2020 включить 500 миллионов человек, в том числе 40 миллионов торговцев”, – Пайал Далал, Вице-президент по глобальным программ Центра инклюзивного роста Mastercard.

По данным Всемирного банка за 2017 год более 1,7 млрд человек или 31% населения мира оставалось вне финансовой системы. Только при содействии компании Mastercard на глобальном уровне доступ к финансовой системе получило более 340 млн человек, которые ранее находились за ее пределами. Цель компании – до 2020 года включить в финансовую систему 500 млн. человек. Украине же важно не отставать от решения общемировых задач, повышая финансовую грамотность, инклюзивность и, как следствие, благосостояние своих граждан, используя при этом богатый опыт международных компаний.