Украина установила новый рекорд по импорту пальмового масла

В январе-мае 2019 года Украина импортировала 90,8 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 59,6 млн долл.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины.

Наибольший объем пальмового масла было завезено из Индонезии – на 49,4 млн долл. С Малайзии было импортировано пальмового масла на 9,1 млн долл., из Швеции – на 438 тыс. долл., из других стран – на 627 тыс. долл.

При этом в январе-мае 2019 года Украина поставила на экспорт 4,7 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 2,9 млн долл.

Напомним, по итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил рекордные 220 тыс. тонн.

Украинские депутаты, тем временем, хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности молочных.

Содержание “пальмы” в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.