ЕБРР выделит кредит на строительство нового завода в Волынской области

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовывает синдицированный кредит на сумму 116 млн евро для компании Кроноспан УА, входящей в австрийскую группу Kronospan.
Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ЕБРР.
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Отмечается, что производитель листовых материалов на основании древесины Кроноспан УА планирует расширить производство в Украине, построив новый завод в Нововолынске Волынской области.
«Специализированное энергоэффективное оборудование, в том числе энергетическая установка с котлом на биомассе мощностью 45 МВт, новый трансформатор и новый электрофильтр, обеспечат альтернативное решение для электроснабжения, сократят потери энергии и помогут снизить выбросы пыли», — говорится в сообщении.
Ожидается, что производимая компанией продукция заместит импортируемые стружечные плиты. Кроме того, увеличится экспорт из Украины в ЕС и другие страны.
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