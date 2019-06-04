0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

ЕБРР выделит кредит на строительство нового завода в Волынской области

ЕБРР выделит кредит на строительство нового завода в Волынской области

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовывает синдицированный кредит на сумму 116 млн евро для компании Кроноспан УА, входящей в австрийскую группу Kronospan.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ЕБРР.

Читайте также: ЕБРР может предоставить Киевтеплоэнерго кредит до 140 млн евро на модернизацию теплоэнергетического комплекса

Отмечается, что производитель листовых материалов на основании древесины Кроноспан УА планирует расширить производство в Украине, построив новый завод в Нововолынске Волынской области.

«Специализированное энергоэффективное оборудование, в том числе энергетическая установка с котлом на биомассе мощностью 45 МВт, новый трансформатор и новый электрофильтр, обеспечат альтернативное решение для электроснабжения, сократят потери энергии и помогут снизить выбросы пыли», — говорится в сообщении.

Ожидается, что производимая компанией продукция заместит импортируемые стружечные плиты. Кроме того, увеличится экспорт из Украины в ЕС и другие страны.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.