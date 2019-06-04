ЕБРР выделит кредит на строительство нового завода в Волынской области

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовывает синдицированный кредит на сумму 116 млн евро для компании Кроноспан УА, входящей в австрийскую группу Kronospan.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ЕБРР.

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Отмечается, что производитель листовых материалов на основании древесины Кроноспан УА планирует расширить производство в Украине, построив новый завод в Нововолынске Волынской области.

«Специализированное энергоэффективное оборудование, в том числе энергетическая установка с котлом на биомассе мощностью 45 МВт, новый трансформатор и новый электрофильтр, обеспечат альтернативное решение для электроснабжения, сократят потери энергии и помогут снизить выбросы пыли», — говорится в сообщении.

Ожидается, что производимая компанией продукция заместит импортируемые стружечные плиты. Кроме того, увеличится экспорт из Украины в ЕС и другие страны.