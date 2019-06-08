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Центральный Одесский стадион "Черноморец" выставлен на торги

Центральный Одесский стадион "Черноморец" выставлен на торги

5 июня 2019 г. состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона «Черноморец», находящихся в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20 и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт. Все активы находятся на балансе АО “ИмексБанк” и в таком составе предложены впервые.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Общая площадь нежилой недвижимости, находящейся в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом – 80 289 м2. Начальная цена реализации – 3666 251,88 тыс. грн.

Стадион «Черноморец» – крупнейший на юге Украины! Комплекс зданий и сооружений является уникальным спортивным объектом и включает в себя:

  • спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения;
  • бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м2;
  • фитнес-центр общей площадью 4 300,00 м2;
  • отель общей площадью 9 817,00 м2;
  • подземный паркинг для транспортных средств;
  • другие здания и помещения согласно его техническому паспорту.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась 2011 года. Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 тысяч человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

По материалам ФГВФЛ
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