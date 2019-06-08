Центральный Одесский стадион "Черноморец" выставлен на торги

5 июня 2019 г. состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона «Черноморец», находящихся в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20 и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт. Все активы находятся на балансе АО “ИмексБанк” и в таком составе предложены впервые.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Общая площадь нежилой недвижимости, находящейся в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом – 80 289 м2. Начальная цена реализации – 3666 251,88 тыс. грн.

Стадион «Черноморец» – крупнейший на юге Украины! Комплекс зданий и сооружений является уникальным спортивным объектом и включает в себя:

спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP -ложи, вспомогательные помещения;

бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м2;

фитнес-центр общей площадью 4 300,00 м2;

отель общей площадью 9 817,00 м2;

подземный паркинг для транспортных средств;

другие здания и помещения согласно его техническому паспорту.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась 2011 года. Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 тысяч человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.