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Lifecell и UAPAY запустили чат-бот для денежных переводов с карты на карту

Lifecell и UAPAY запустили чат-бот для денежных переводов с карты на карту

Мобильный оператор компания lifecell cовместно с финкомпанией UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в операторском мессенджере BiP.

Об этом сообщается на сайте lifecell.

Что предусматривает новый сервис:

  • чат-бот в BiP дает возможность выполнять денежные переводы между физическими лицами с любой платежной карты на другую платежную карту в пределах Украины,
  • осуществлять оплату по QR-коду,
  • получать денежные переводы на желаемую сумму,
  • пополнять счет телефона любого мобильного оператора.

Чат-боты в BiP, как и сам мессенджер, доступны абонентам любого украинского мобильного оператора на устройствах, работающих на базе операционных систем Android и iOS.

Стоимость процедуры:

  • Комиссия за денежные переводы, в том числе с помощью QR-кодов, составляет 1% + 5 грн за каждую транзакцию.
  • При пополнении мобильного счета абонентов lifecell комиссия взиматься не будет.
  • Для абонентов других мобильных операторов комиссия за пополнение счета составит 3%.

Как пользоваться сервисом:

  • Скачать мессенджер BiP с Google Play или App Store.
  • Чат-бот находится в разделе Discover мессенджера BiP.

Чтобы перевести деньги пользователю необходимо:

1. Пользователю нужно выбрать пункт «Перевод средств» в меню BiP.
2. Указать банковскую карту для осуществления перевода.
3. Ввести сумму, карту получателя.
4. Подтвердить операцию с помощью кода 3D Secure.

Справка Finance.ua:

  • UAPAY – украинская финансовая компания, входящая в холдинг Softinvest, предоставляет финансовые услуги по переводу средств с использованием электронных платежных средств с помощью платежного сервиса UAPAY.UA, который включает в себя онлайн переводы и платежи.
  • Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.
По материалам Finance.UA
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