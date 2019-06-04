Lifecell и UAPAY запустили чат-бот для денежных переводов с карты на карту

Мобильный оператор компания lifecell cовместно с финкомпанией UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в операторском мессенджере BiP.
Об этом сообщается на сайте lifecell.
Что предусматривает новый сервис:
Чат-боты в BiP, как и сам мессенджер, доступны абонентам любого украинского мобильного оператора на устройствах, работающих на базе операционных систем Android и iOS.
Стоимость процедуры:
Как пользоваться сервисом:
Чтобы перевести деньги пользователю необходимо:
1. Пользователю нужно выбрать пункт «Перевод средств» в меню BiP.
2. Указать банковскую карту для осуществления перевода.
3. Ввести сумму, карту получателя.
4. Подтвердить операцию с помощью кода 3D Secure.
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