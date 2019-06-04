Lifecell и UAPAY запустили чат-бот для денежных переводов с карты на карту

Мобильный оператор компания lifecell cовместно с финкомпанией UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в операторском мессенджере BiP.

Об этом сообщается на сайте lifecell.

Что предусматривает новый сервис:

чат-бот в BiP дает возможность выполнять денежные переводы между физическими лицами с любой платежной карты на другую платежную карту в пределах Украины,

осуществлять оплату по QR-коду,

получать денежные переводы на желаемую сумму,

пополнять счет телефона любого мобильного оператора.

Чат-боты в BiP, как и сам мессенджер, доступны абонентам любого украинского мобильного оператора на устройствах, работающих на базе операционных систем Android и iOS.

Стоимость процедуры:

Комиссия за денежные переводы, в том числе с помощью QR-кодов, составляет 1% + 5 грн за каждую транзакцию.

При пополнении мобильного счета абонентов lifecell комиссия взиматься не будет.

Для абонентов других мобильных операторов комиссия за пополнение счета составит 3%.

Как пользоваться сервисом:

Скачать мессенджер BiP с Google Play или App Store.

Чат-бот находится в разделе Discover мессенджера BiP.

Чтобы перевести деньги пользователю необходимо:

1. Пользователю нужно выбрать пункт «Перевод средств» в меню BiP.

2. Указать банковскую карту для осуществления перевода.

3. Ввести сумму, карту получателя.

4. Подтвердить операцию с помощью кода 3D Secure.

Справка Finance.ua:

UAPAY – украинская финансовая компания, входящая в холдинг Softinvest, предоставляет финансовые услуги по переводу средств с использованием электронных платежных средств с помощью платежного сервиса UAPAY .UA, который включает в себя онлайн переводы и платежи.