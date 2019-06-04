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В Канаде начнут доставлять продукты дронами

В Канаде начнут доставлять продукты дронами

Национальная авиакомпания Air Canada и логистическая фирма Drone Delivery Canada заключили соглашение о начале доставки продовольственных пакетов дронами. Доставка будет осуществляться 150 тысячами маршрутов по стране.

Об этом сообщает Financial Post.

«Мы считаем, что эта технология может предложить грузовому сообществу экономически выгодные решения сложных вопросов, связанных с поставкой, в частности, в отдаленные общины Канады», – пояснил вице-президент по вопросам грузов в Air Canada Тим Стросс. Отмечается, что это нововведение решит проблему доставки, в частности, медикаментов и продуктов в северных регионах страны.

Среди моделей дронов заявлен Sparrow, который может переносить до 4,5 килограммов, и Condor, который выдерживает до 180 килограммов груза.

По условиям соглашения, Air Canada обязалась не пользоваться услугами других компаний беспилотной авиадоставки. Сейчас маршруты утверждают в Министерстве транспорта.

По материалам Хмарочос
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