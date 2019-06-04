США ужесточают нефтяные санкции по отношению к Венесуэле

Министерство финансов США в четверг усилило давление на государственный нефтяной концерн Венесуэлы, указав на возможность того, что под американскими санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти.
Об этом пишет “Голос Америки”.
Отмечается, что США стремятся максимально ограничить доходы, которые власти Венесуэлы получают благодаря деятельности государственной нефтяной компании PDVSA. Концерн долгое время импортировал разбавители из США. Эти вещества необходимы для разбавления венесуэльской сверхтяжелой нефти, что делает ее пригодной для последующего экспорта. Однако власти США запретили американским производителям вести подобные операции еще в январе, заставив PDVSA обратиться к поставщикам из других стран.
“Мы затягиваем петлю на любых потенциальных путях обхода существующих санкций, которые позволяют режиму Мадуро искать пути для использования PDVSA в качестве своей дойной коровы”, – сказал Reuters анонимный высокопоставленный источник в администрации США.
Источник в Белом доме отказался назвать имена иностранных компаний, которые осуществляют поставки разбавителей в Венесуэлу, описав их как “крупные глобальные корпорации”. Он добавил, что власти США планируют в ближайшие недели усилить экономическое давление на Каракас.
В мае экспорт нефти из Венесуэлы упал из-за санкций на 17%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Нова Пошта" возобновила услугу по доставке из американского онлайн-магазина iHerbВчера, 15:45 - 2241 5
Суд обязал НКРЭКУ компенсировать облгазу Фирташа 590 млн грн в тарифах на газВчера, 12:14 - 781 5
Как много украинцев готовы уклониться от налоговВчера, 13:02 - 1715 4
В Счетной палате России заявили о "шоке для экономики"Вчера, 16:31 - 1470 3
Украинской авиакомпании запретили летать2 ч. назад - 1049 2
Во сколько украинцам обойдется новый дизель и газВчера, 19:02 - 19964
📌 Переводы между картами разных банков: как это делать дешевоВчера, 12:24 - 9554
Кому отменили привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге летВчера, 12:10 - 7393 2
Подсчитали средний годовой доход киевлянинаВчера, 15:02 - 5484
НБУ принял решение по учетной ставкеВчера, 14:07 - 3982
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 856
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 834
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5117 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1511
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4743 9