Кличко рассказал, на каком этапе находится строительство метро на Виноградарь (видео)

В Киеве продолжаются работы по строительству двух новых станций метро на Виноградарь.

Соответствующее видео мэр Киева Виталий Кличко опубликовал у себя на странице в Facebook.

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“Работы по строительству двух новых станций метро на Виноградарь продолжаются. Возле станции “Сырецкая” в специальную шахту уже спустили оборудование, с помощью которого будут прокладывать тоннель в направлении будущей станции метро “Мостицкая”“, – отметил Кличко.

Он сообщил, что параллельно идет процесс укрепления грунта на перегоне между станциями “Мостицкая” и “Проспект Правды”. А в конце июля там начнут копать траншею под тоннель глубиной 18 метров. Он будет двухъярусным.

“Также работают метростроевцы на будущей станции “Мостицкая” – сегодня бурят отверстия для вентиляционных шахт и заливают фундамент самой станции”, – добавил мэр столицы.