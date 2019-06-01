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КСУ ограничил полномочия НАБУ по требованию компании Коломойского

КСУ ограничил полномочия НАБУ по требованию компании Коломойского

Конституционный суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”.

Соответствующее решение было принято по конституционной жалобе АО “Запорожский завод ферросплавов” во время закрытой части пленарного заседания Второго сената КС, сообщил Укринформу осведомленный собеседник.

“Конституционный суд удовлетворил конституционную жалобу “Запорожский завод ферросплавов” и признал неконституционным положение статьи 17 закона “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, – сообщил источник агентства.

Как сообщалось, соответствующее производство КСУ открыл в октябре 2018 по жалобе акционерного общества “Запорожский завод ферросплавов” – предприятия, контролируемого группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Там считали неконституционным полномочие НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщали, что отмена через суд таких сделок – это механизм остановки коррупционных схем на время, пока еще идет расследование по делу и еще не вынесены приговоры.

Всего за 4 года работы НАБУ подало 42 иска, по которым признаны недействительными 92 сомнительные сделки. В госпредприятие должны были вернуться 7 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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