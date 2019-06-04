Появился прототип вечной шины, которую невозможно проколоть

Французский производитель шин применит технологию для газонокосилок в производстве шин для автомобилей, которые невозможно пробить. И прототип безвоздушной шины готовится к прохождению испытаний.
Сплошная безвоздушная шина — не новая концепция. Впервые компания Michelin представила идею под названием Tweel более десяти лет назад. А несколько лет назад начала продавать производственные версии для небольшой газонной и строительной техники.
Однако для автомобилей серийного производства подобные технологии раньше не использовали. Для тестирования взяли новую шину Michelin Uptis. Она рассчитана не только на вес реальной машины — например, как старый Tweel — но и обеспечивает надлежащее сцепление и не снашивается на скоростных шоссе.
Несмотря на более эффективный дизайн, в сплошных безвоздушных шинах Uptis все еще использует ту же идею, что и Tweel. Между внешним протектором и внутренним алюминиевым колесом зажаты несколько спиц или ребер, изготовленных из комбинации резины и смолы, армированной стекловолокном. Они заменяют давление воздуха.
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