Украине нужны крупные банки: экономист объяснил плюсы для страны

Количество банков в Украине после 2014-2015 стало достаточным, а для малостабильной экономики более предпочтительным вариантом являются крупные банки, поскольку им проще выстоять в случае экономических катаклизмов. Об этом рассказал замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило.

“Даже если понадобится политика поддержки, то проще поддерживать несколько системных банков, чем разветвленную сеть мелких банковских учреждений. Разветвленная сеть является менее стойкой и более рискованной в наших условиях”, – считает Жалило.

Он подчеркивает, что крупным банкам нужна дифференцированность, структурированность в плане целевого кредитования. То есть один крупный банк должен заниматься ипотечным кредитованием, другой – инновационным, третий – финансированием определенных региональных программ и т.д.

“Банки такой направленности должны иметь специфические регуляторные требования к операциям. У нас сейчас нет дифференцированных регуляторных требований, потому что нет дифференцированных банков. Однако сама по себе идея муниципальных банков тоже интересна для Украины, и ее тоже стоило бы рассмотреть”, – говорит Жалило.