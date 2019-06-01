

Банков в Украине много, а платежных карт у них еще больше. И все разные. Часто они дополняют друг друга своими свойствами. Поэтому многие клиенты пользуются пластиком сразу нескольких банков, переводя деньги с карты на карту по мере необходимости.

Наши журналисты подготовили для вас информацию о восьми популярных сервисах, которые позволяют делать это с минимальной комиссией. Все они в новом материале:

Кстати, если давно не можете определиться, какую карту подобрать под свои потребности и желания, – воспользуйтесь специальным сервисом подбора от Finance.ua. Мы очень старались, чтобы сделать его максимально удобным и прозрачным. Переходите по ссылке. Выбирайте удобный вариант:

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