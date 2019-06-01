0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 411 0

&#128204; Переводы между картами разных банков: как это делать дешево


Банков в Украине много, а платежных карт у них еще больше. И все разные. Часто они дополняют друг друга своими свойствами. Поэтому многие клиенты пользуются пластиком сразу нескольких банков, переводя деньги с карты на карту по мере необходимости.

Наши журналисты подготовили для вас информацию о восьми популярных сервисах, которые позволяют делать это с минимальной комиссией. Все они в новом материале:

Как недорого переводить средства между картами разных банков 😲

Кстати, если давно не можете определиться, какую карту подобрать под свои потребности и желания, – воспользуйтесь специальным сервисом подбора от Finance.ua. Мы очень старались, чтобы сделать его максимально удобным и прозрачным. Переходите по ссылке. Выбирайте удобный вариант:

Выбрать карту для себя 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.