Amazon показала новых роботов для автоматизации работы на своих складах (видео)

4 июня стартовала первая конференция Amazon re:MARS, посвящённая искусственному интеллекту, машинному обучению, робототехнике и космосу.

Вице-президент Amazon Брэд Портер продемонстрировал пару новых роботов, разработанных компанией для ускорения автоматизации в центрах обслуживания клиентов. Один из них – это обновлённый Xanthus, который относится к серии основных роботов компании, используемых ритейлером с момента приобретения Kiva Systems в 2012 году.

Его ключевым элементом является модульность. Универсальная платформа позволяет команде инженеров разрабатывать специализированную технику для различных операций на складах. Amazon планирует на днях показать роботов Xanthus Sort Bot и Xanthus Tote Mover, отвечающих за сортировку и перемещение коробок.

Ещё одна новинка – роботизированная система Pegasus. Эти роботы предназначены для сортировки и перемещения отдельных пакетов и будут работать с той же производительностью, что и роботы Kiva, которые в настоящее время перемещаются по огороженной территории с большими стеллажами. На текущий момент уже развёрнуто 800 единиц Pegasus на нескольких складах Amazon.