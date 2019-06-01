Проникновение смартфонов среди клиентов украинских банков достигло почти 100%

Украинцы продолжают активно переходить на цифровой стиль жизни, все чаще используя возможности мобильных устройств для управления своими финансами.
96% опрошенных владельцев счетов в украинских банках пользуются смартфонами, что на 9% больше показателей 2016 года. А 87% наших граждан предпочли бы их платежным картам, сообщается в опросе-исследовании Digitalization Trust Survey 2019, проведенном платежной системой Mastercard.
Также эксперты компании рассказывают о следующих результатах опроса:
В среднем украинцы совершают 8 интернет-покупок в месяц (59% пользователей ПК и 40% – смартфонов и планшетов), причем 72% из опрошенных предпочитают рассчитываться банковской карточкой онлайн.
70% европейских пользователей доверяют банкам как основному источнику информации об управлении деньгами, при этом 72% не разглашают свою банковскую информацию даже друзьям.
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