Проникновение смартфонов среди клиентов украинских банков достигло почти 100%

Украинцы продолжают активно переходить на цифровой стиль жизни, все чаще используя возможности мобильных устройств для управления своими финансами.

96% опрошенных владельцев счетов в украинских банках пользуются смартфонами, что на 9% больше показателей 2016 года. А 87% наших граждан предпочли бы их платежным картам, сообщается в опросе-исследовании Digitalization Trust Survey 2019, проведенном платежной системой Mastercard.

Также эксперты компании рассказывают о следующих результатах опроса:

58% украинской аудитории пользуются платежными приложениями и признают, что это удобно и быстро. Это один из самых высоких показателей в Европе. Уступаем только Австрии, но поляки догоняют.

67% наших граждан используют онлайн-банкинг через приложение в смартфоне.

В среднем украинцы совершают 8 интернет-покупок в месяц (59% пользователей ПК и 40% – смартфонов и планшетов), причем 72% из опрошенных предпочитают рассчитываться банковской карточкой онлайн.

70% европейских пользователей доверяют банкам как основному источнику информации об управлении деньгами, при этом 72% не разглашают свою банковскую информацию даже друзьям.