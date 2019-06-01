В Украине до войны было слишком много банков – эксперт

Двух сотен банков, которые существовали в Украине до кризиса 2014-2015 года и начала войны на Донбассе, было слишком много для масштаба украинской экономики.

Об этом рассказал замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило, который также объяснил, как должны работать государственные банки.

По словам специалиста, теперь у Украины нет проблем с количеством банков. Как известно, по состоянию на начало апреля-2019 в стране работали 77 банковских учреждений.

“Я думаю, что сейчас проблемы с количеством банков у нас нет. Есть проблемы со стойкостью, с наличием банковского ресурса. А главное – с использованием этого ресурса банками для реализации целей, которые нужны украинской экономике”, – считает Жалило.

Количество банков в разных странах не одинаковое. Например, в соседней Польше свыше 600 банковских учреждений, большинство из которых – совсем небольшие. В Чехии всего порядка 40 банков, в том числе на четыре крупных приходится более 60% всех банковских активов. В Великобритании работают около 200 банков, в Греции – всего 60, в Канаде – менее 40.

“Если говорить о количестве банков, то в каждой стране, в каждой экономике своя модель банковского сектора. И эти модели могут быть абсолютно разными. Это зависит от потребностей экономики, от структуры самого сектора. В той же Польше достаточно распространена практика местных банков, типа муниципальных. А есть страны, где вообще количество банков невелико”, – резюмирует Жалило.

Как известно, в 2014-2015 годах Национальный банк Украины (НБУ) провел очистку банковской системы. “Под нож” пошли все недобросовестные и фиктивные банки, в том числе так называемые “банки-пылесосы”, которые пытались завлечь вкладчиков слишком высокими процентами по депозитам. После этого, по словам специалистам, украинцам не следует ждать нового “банкопада”.