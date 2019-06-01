Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

По мнению руководства концерна Fiat Chrysler, сейчас во Франции отсутствуют необходимые для этого политические предпосылки.
Об этом сообщили представители FCA.
“Концерн Fiat-Chrysler (FCA) рано утром в четверг, 6 июня, неожиданно сообщил о том, что отзывает свое предложение о слиянии с французским автомобилестроителем Renault. Это заявление было сделано вскоре после того, как стало известно о новых подозрениях в отношении бывшего топ-менеджера альянса Renault-Nissan Карлоса Гона”, – говорится в сообщении.
“Стало ясно, что во Франции отсутствуют политические предпосылки, необходимые для такого слияния”, – сообщили представители итальянско-американского автогиганта в Лондоне. В концерне отмечают, что предложение о слиянии принесло бы выгоду обеим сторонам.
Отмечается, что ранее правление компании Renault провело совещание о возможности объединения. Однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры.
В случае заключения соглашения FCA и Renault стали бы по величине третьим в мире автопроизводителем после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год.
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