0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Китай впервые провел запуск ракеты с морской платформы (видео)

Китай впервые провел запуск ракеты с морской платформы (видео)

Китай впервые в истории страны успешно запустил ракету-носитель со спутниками с морской платформы.

Об этом сообщает China Daily в Twitter.

Согласно сообщению, ракета-носитель «Чанчжэн-11» стартовала с морской платформы в Желтом море в 12:06 по местному времени (07:06 по Киеву).

Всего ракета несла семь космических аппаратов: два экспериментальных спутника и пять коммерческих спутников.

По материалам Капитал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.