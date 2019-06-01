Китай впервые провел запуск ракеты с морской платформы (видео)

Китай впервые в истории страны успешно запустил ракету-носитель со спутниками с морской платформы.
Об этом сообщает China Daily в Twitter.
Согласно сообщению, ракета-носитель «Чанчжэн-11» стартовала с морской платформы в Желтом море в 12:06 по местному времени (07:06 по Киеву).
Всего ракета несла семь космических аппаратов: два экспериментальных спутника и пять коммерческих спутников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|Читают
В Австрии решили проблему разряженных электромобилейВчера, 05:16 - 14491 10
Крупная украинская компания планирует импортировать б/у авто из Южной КореиВчера, 08:44 - 8405
Для кого техосмотр будет обязательным - законопроектВчера, 16:05 - 7183 2
Межбанк: ситуация на валютном рынке может изменитьсяВчера, 11:30 - 6187
У Зеленского рассказали, когда будут сажать коррупционеровВчера, 10:01 - 4374 6
Apple представила новую версию iOSПозавчера, 14:10 - 616
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 715
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4524 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1437
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4480 8