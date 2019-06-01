У Кабмина нет полномочий для контроля над "Нафтогазом" - Счетная палата

Кабинет Министров фактически не наделен полномочиями по непосредственному управлению объектами государственной собственности. К таким выводам пришли специалисты Счетной палаты.

Об этом говорится в отчете о результатах анализа эффективности управления корпоративными правами государства в нефтегазовом комплексе за 2019 год, который проанализировал журналист экспертной организации StateWatch Ольга Евстигнеева.

Реестр корпоративных прав государства, распорядителем которого является Фонд государственного имущества, содержит неполные и недостоверные данные о корпоративных правах государства в уставном капитале НАК “Нафтогаз”. При этом расходы на зарплаты в национальной компании необоснованно растут.

Это привело к несвоевременному или отсутствующему утверждению финансовой отчетности и планов: в течение одиннадцати месяцев 2016 года, почти семи месяцев 2017 года и весь 2018 год компания “Нафтогаз” работала и осуществляла расходы в ручном режиме и по своему усмотрению, резюмируют аудиторы.

Ненадлежащее планирование повлекло за собой ежегодное превышение фактических расходов “Нафтогаза” над запланированными. Так, фактические расходы в 2016 году превысили запланированные на 139,5 млрд грн, а в 2017 году – на 215,5 млрд гривен.