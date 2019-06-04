Зубко рассказал, как будут работать Фонд энергоэффективности и "теплые" кредиты

Деятельность Фонда энергоэффективности не означает прекращения программы «Теплые кредиты», они будут существовать параллельно.

Об этом сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Нет, программа не прекратит работу. Моя позиция простая: чем больше программ будет работать в Украине на энергоэффективность, тем лучше. Программа «Теплые кредиты» финансирует, кроме ОСМД, еще и квартиры, частные дома. Скажу откровенно, Фонд в частный сектор скоро зайдет», – сказал Зубко, отвечая на вопрос, прекратится ли программа «Теплые кредиты», поскольку создан Фонд энергоэффективности.

По словам вице-премьера, программа «Теплые кредиты» будет работать преимущественно с частным сектором.

Как известно, Фонд энергоэффективности был создан в конце марта этого года с целью поддержки мероприятий по повышению уровня энергоэффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе. Деятельность Фонда финансируется за счет средств госбюджета, финансовой поддержки ЕС и правительства Германии.

В течение 2019-2024 годов Украина реализует ряд проектов при финансовой помощи от Евросоюза, в частности 104 млн евро пойдут на поддержку энергоэффективности.