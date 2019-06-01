Стало известно, сколько теряет бизнес из-за минирования торговых центров

В Украине продолжается пик минирования торговых и офисных центров. За четыре месяца 2019 года в подразделения Национальной полиции поступило 425 сообщений о минировании, тогда как за аналогичный период 2018 года – 170.

Об этом пишет “НВ Бизнес” со ссылкой на данные Национальной полиции.

Отмечается, что получить компенсацию в том случае, если поступил звонок о заминировании, невозможно.

“Это форс-мажор, поэтому мы платим за аренду помещения, но торговля не ведется”, – рассказал совладелец компании Zeebra Дмитрий Ермоленко.

Эксперт признает, что не знает ни одного случая, когда бы торговый центр не насчитывал бы плату в тот период, когда магазин не работает.

Все это приводит к убыткам. По подсчетам, в среднем выручка с каждого квадратного метра составляет от 7 до 19 евро в день.

То есть минимальные потери для небольшого магазина площадью 100 кв. м составляют 700 евро в день, тогда как для крупного магазина площадью 2 тыс. кв. м – 14 тыс. евро в день. В крупном торговом центре потери могут оказаться очень большими.