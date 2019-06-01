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РФ обжаловала решение международного арбитража по компенсации утраченных в Крыму активов

РФ обжаловала решение международного арбитража по компенсации утраченных в Крыму активов

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявление об отмене арбитражных решений по компенсации ряду украинских компаний, в частности «Укрнафте», убытков за потерянные в результате аннексии Крыма активы.

Соответствующую апелляцию РФ подала 27 мая, Верховный суд Швейцарии подтвердил получение заявления, передает Министерство юстиции России.

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В России заявляют, что не согласны с решениями международного арбитража ООН, приговорившего РФ выплатить «Укрнафте» 44,45 миллиона долларов компенсации за потерянные во время незаконной аннексии Крыма активы.

В частности, в РФ считают, что решение международного арбитража было вынесено без установления того «факта», что «Крым является частью территории России», хотя арбитраж признал, что Россия несет ответственность за потерянные активы «Укрнафты» на территории Крыма.

Кроме этого, в РФ заявили, что инвестиции истцов, в частности «Укрнафты» и других компаний, «были приобретены незаконным образом, в том числе через корпоративный захват и незаконную приватизацию». Поэтому, по мнению юристов из РФ, выполнить решение международного арбитража ООН невозможно в странах с развитой системой права.

Напомним, что Третейский суд в Гааге обязал Российскую Федерацию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

По материалам hromadske.tv
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