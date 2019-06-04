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Redmi планирует "захватить" мировой рынок

Redmi планирует "захватить" мировой рынок

Вскоре после официального анонса смартфона Redmi K20 Pro генеральный директор бренда Лю Вейбин рассказал о будущих планах компании. Корпорация имеет серьезные намерения достичь глобального доминирования на рынке мобильной электроники.

Как сообщает Phone Arena, одним из приоритетных для компании географических направлений Вейбин назвал Индию.

Он отметил, что в сумме бренды Xiaomi и Redmi лидируют в этом регионе в течение последних семи кварталов. Они, по словам главы Redmi, удерживают 10% преимущество над Samsung, но за счет дальнейших инвестиций Xiaomi хочет занять до 50% доли индийского рынка.

Также Вейбин заявил, что 7 из 10 самых продаваемых смартфонов в Индии были изготовлены Xiaomi. А несколько недель назад бренд объявил, что за два месяца поставил в регион более 2 миллионов экземпляров смартфона Redmi Note 7.

За пределами Азии Xiaomi и Redmi также планируют значительно расширить свое присутствие. В Европе компания занимает четвертое место по продажам после Samsung, Apple и Huawei, но надеется постепенно сократить этот разрыв.

В 2019 году Redmi появится на рынках Латинской Америки, Восточной Африки, Центральной Африки и Западной Африки. Компания утверждает, что продолжит фокусироваться на соотношении цены и качества своей продукции.

По материалам Телеканал 24
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