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Суд о возобновлении Коломойского собственником ПриватБанка перенесли

Суд о возобновлении Коломойского собственником ПриватБанка перенесли

Сегодня Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка на 19 июня 2019 года.

Суд затребовал новую информацию по делу.

Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами был подан экс-совладельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd.

7 мая Хозсуд отказал в ходатайстве ПриватБанка закрыть производство по этому делу. Однако суд удовлетворил ходатайство представителей Коломойского предоставить дополнительные доказательства, среди которых точное количество акций ПриватБанка, которые были проданы государству в процессе национализации.

По договору купли-продажи Коломойский продал ПриватБанк Министерству финансов за 1 гривню, так как на тот момент банк был с отрицательным капиталом.

Справка Finance.ua

  • 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка по иску Игоря Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
  • 19 апреля суд отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц.
  • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о разрыве договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на сумму в 9,2 млрд грн, полученным до его национализации.
По материалам НВ
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