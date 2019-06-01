Сеть торговых платежных терминалов выросла с начала года на 4%

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Сеть торговых платежных терминалов с начала года выросла на 4% до 289,6 тыс. шт., из которых 0,6 тыс. шт. – это мобильные платежные терминалы (mPOS).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В региональном разрезе, как и ранее, наблюдается неравномерное распределение терминальной сети.
Наименьшее количество платежных терминалов относительно количества населения в:
Доминируют:
В целом итоги І квартала 2019 года продемонстрировали положительный тренд развития безналичных расчетов, которые стали обычным делом для украинцев. Так, сегодня в Украине 8 из 10 операций с платежной карточкой являются безналичными.
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