Сеть торговых платежных терминалов выросла с начала года на 4%

Сеть торговых платежных терминалов с начала года выросла на 4% до 289,6 тыс. шт., из которых 0,6 тыс. шт. – это мобильные платежные терминалы (mPOS).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В региональном разрезе, как и ранее, наблюдается неравномерное распределение терминальной сети.

Наименьшее количество платежных терминалов относительно количества населения в:

Закарпатской (4 тыс. шт. на 1 млн населения),

Донецкой (3,1 тыс. шт. на 1 млн населения),

Луганской (1,9 тыс. шт. на 1 млн населения) областях.

Доминируют:

г. Киев (19,1 тыс. шт. на 1 млн населения),

Киевская (10,5 тыс. шт. на 1 млн населения),

Днепропетровская (9,9 тыс. шт. на 1 млн населения)

Одесская (8,2 тыс. шт. на 1 млн населения) области.

В целом итоги І квартала 2019 года продемонстрировали положительный тренд развития безналичных расчетов, которые стали обычным делом для украинцев. Так, сегодня в Украине 8 из 10 операций с платежной карточкой являются безналичными.