0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Компания Ахметова начала строить вторую очередь ветроэлектростанции в Запорожье

Компания Ахметова начала строить вторую очередь ветроэлектростанции в Запорожье

Компания «ДТЭК» Рината Ахметова начала устанавливать ветряки второй очереди «Приморской» ветроэлектростанции. Мощность второй очереди составит 100 мегаватт, а общая мощность электростанции – 200 мегаватт.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«Мы начали устанавливать первую ветротурбину на Приморской ВЭС-2. Через несколько месяцев живописные пейзажи Запорожской области дополнят еще 26 мощных ветротурбин производства General Electric», – говорится в сообщении.

Там отмечают, что закончить строительство второй очереди электростанции планируют осенью 2019 года, а общая мощность установленных ветряков составит 100 мегаватт.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.