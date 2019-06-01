Компания Ахметова начала строить вторую очередь ветроэлектростанции в Запорожье

Компания «ДТЭК» Рината Ахметова начала устанавливать ветряки второй очереди «Приморской» ветроэлектростанции. Мощность второй очереди составит 100 мегаватт, а общая мощность электростанции – 200 мегаватт.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«Мы начали устанавливать первую ветротурбину на Приморской ВЭС-2. Через несколько месяцев живописные пейзажи Запорожской области дополнят еще 26 мощных ветротурбин производства General Electric», – говорится в сообщении.

Там отмечают, что закончить строительство второй очереди электростанции планируют осенью 2019 года, а общая мощность установленных ветряков составит 100 мегаватт.