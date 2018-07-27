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Microsoft: более 1 млн компьютеров всё ещё уязвимы к потенциальной атаке

Microsoft: более 1 млн компьютеров всё ещё уязвимы к потенциальной атаке

Недавно корпорация Microsoft раскрыла сведения об очередной серьёзной уязвимости безопасности в ОС Windows, которая могла привести к широко распространённой вредоносной атаке, похожей на заражение вредоносным ПО WannaCry в 2017 году.

Хотя Microsoft выпустила исправления для ряда операционных систем Windows, даже для старых версий Windows XP и Windows Server 2003, последние отчеты показали, что к интернету всё ещё подключено не менее 1 млн систем, которые могут быть атакованы в результате использования данной уязвимости. Даже несмотря на тот факт, что за минувшие 2 недели не было зафиксировано случаев использования уязвимости, риск её эксплуатации всё ещё остаётся высоким.

В Microsoft напоминают, что с момента выпуска исправления уязвимости EternalBlue прошло около 2 месяцев до начала атаки WannaCry. И даже несмотря на наличие 60 дней на обновление систем, многие компьютеры были инфицированы и пострадали. Конечно, есть шанс, что новая уязвимость так и останется неиспользованной злоумышленниками. Но в Microsoft призывают не делать ставку на это, а всё же установить обновление, исправляющее уязвимость.

По материалам ITC.ua
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