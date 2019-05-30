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Экс-президент Киевстара инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап Revizion

Экс-президент Киевстара инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап Revizion

Экс-президент компании Киевстар Петр Чернышов вложил 332,25 тыс. грн в сервис по измерению индекса лояльности клиентов (NPS) для малого и среднего бизнеса Revizion.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Revizion — сервис по сбору обратной связи, отзывов клиентов и по работе с оценкой качества товаров и услуг. Одна из главных его задач — измерять малым и средним бизнесам их индекс NPS (Net Promoter Score или Индекс лояльности клиентов). Сегодня с компанией уже работает множество различный сетей ресторанов, среди которых Tarantino Family, La Famiglia, холдинг! FEST, сеть ресторанов Саввы Либкина, Pesto cafe, а также большие дистрибуционные компании и государственные учреждения — университеты, поликлиники и больницы, транспортные компании», — отметил он.

По словам Чернышова, компания Revizion также подписала контракт с Укрпочтой.

ООО Ревизион было создано в 2017 году. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Чернышов внес в уставной капитал компании 332,25 тыс. грн. Среди совладельцев и конечных бенефициаров указан сын экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой Антон Гонтарев. Он вложил в уставный капитал ООО Ревизион 598,05 тыс. грн.

По материалам НВ
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