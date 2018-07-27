Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток почти на 50%

Пассажиропоток международного аэропорта “Львов” им. Даниила Галицкого в мае 2019 составил 197,7 тысячи человек, что на 49,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.
При этом количество обслуженных рейсов в прошлом месяце возросло на 32,1% – до 1,739 тыс. На международных рейсах было перевезено 1,506 тыс. пассажиров (рост на 36,7%), на внутренних – 233 тыс. (рост 8,9%).
По итогам января-мая 2019 авиаперевозками аэропорта воспользовалось 722,3 тыс. пассажиров (647,8 тыс. международных, 74,5 тыс. внутренних), что на 51,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Количество рейсов в январе-мае достигло 6,820 тыс. (5,798 тыс. международных, 1,022 тыс. внутренних), что на 28,9% больше, чем в январе-мае прошлого года.
Как сообщалось, в 2018 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 48% по сравнению с 2017 годом – до 1,598 млн человек.
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