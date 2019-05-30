Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ об уплате дивидендов в размере 90%

Национальное уполномоченное рейтинговое агентство IBI-Rating внесло долгосрочный кредитный рейтинг ГП “Международный аэропорт “Борисполь” (текущий уровень — uaAAA) в Контрольный список рейтингов и изменилл его прогноз со “стабильного” на “негативный”.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Указанное рейтинговое действие было обусловлено принятием Кабинетом министров Украины решений, которыми для части государственных предприятий (в том числе ГП “МА “Борисполь”) базовый норматив отчисления части прибыли за 2018 год, направляемой на выплату дивидендов, был повышен с 40% до 90%.

“Изменение указанной нормы имеет важное значение не только для реализации уже начатых и запланированных инвестиционных проектов ГП “МА “Борисполь”, но и для обеспечения бесперебойного, безопасного и качественного функционирования инфраструктуры”, — говорится в сообщении.

Кроме того, повышение отчислений уменьшит объем оборотных средств предприятия, существенно ухудшив ликвидность, что будет иметь значительный отрицательный финансовый эффект и может сказаться на способности своевременно и в полном объеме выполнять долговые обязательства.

“При сохранении нормы о принудительном изъятии у аэропорта 90% прибыли, предприятию придётся взять кредит, даже чтобы обслуживать проценты по “японскому кредиту”, обеспеченному государственной гарантией. Такая ситуация не только блокирует стратегические планы развития аэропорта, но и ставит под угрозу реализацию даже текущих проектов — паркинга, галереи, перрона. Такие решения госорганов создают искусственный кризис”, — заявил в комментарии Delo.ua финансовый директор аэропорта “Борисполь” Кирилл Звонарев.