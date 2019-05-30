Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ об уплате дивидендов в размере 90%

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Национальное уполномоченное рейтинговое агентство IBI-Rating внесло долгосрочный кредитный рейтинг ГП “Международный аэропорт “Борисполь” (текущий уровень — uaAAA) в Контрольный список рейтингов и изменилл его прогноз со “стабильного” на “негативный”.
Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Указанное рейтинговое действие было обусловлено принятием Кабинетом министров Украины решений, которыми для части государственных предприятий (в том числе ГП “МА “Борисполь”) базовый норматив отчисления части прибыли за 2018 год, направляемой на выплату дивидендов, был повышен с 40% до 90%.
“Изменение указанной нормы имеет важное значение не только для реализации уже начатых и запланированных инвестиционных проектов ГП “МА “Борисполь”, но и для обеспечения бесперебойного, безопасного и качественного функционирования инфраструктуры”, — говорится в сообщении.
Кроме того, повышение отчислений уменьшит объем оборотных средств предприятия, существенно ухудшив ликвидность, что будет иметь значительный отрицательный финансовый эффект и может сказаться на способности своевременно и в полном объеме выполнять долговые обязательства.
“При сохранении нормы о принудительном изъятии у аэропорта 90% прибыли, предприятию придётся взять кредит, даже чтобы обслуживать проценты по “японскому кредиту”, обеспеченному государственной гарантией. Такая ситуация не только блокирует стратегические планы развития аэропорта, но и ставит под угрозу реализацию даже текущих проектов — паркинга, галереи, перрона. Такие решения госорганов создают искусственный кризис”, — заявил в комментарии Delo.ua финансовый директор аэропорта “Борисполь” Кирилл Звонарев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда подешевеют электромобили - исследование BloombergПозавчера, 21:06 - 9353 8
США будут проверять в соцсетях претендентов на визу4 ч. назад - 595 5
Тель-Авив собирается перейти на электротранспорт к 2025 годуВчера, 23:00 - 332 4
Аэропорту "Борисполь" грозит дефолт из-за решения КМУ об уплате дивидендов в размере 90%Около часа назад - 461 3
Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлянВчера, 21:03 - 1396 3
Аферы на шиномонтаже: как обманывают автовладельцев5 ч. назад - 7214 1
Названы марки авто, которые угоняют чаще всегоВчера, 14:25 - 2945
В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередьВчера, 19:08 - 2828 2
В Украине намерены изменить правила приобретения недвижимости2 ч. назад - 2182 2
В каких сферах в столице больше всего вакансийВчера, 13:00 - 1727
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрамПозавчера, 12:10 - 352
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3309 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1267
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3814 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1062