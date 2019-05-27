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Турция справилась с экономическим кризисом - Bloomberg

Турция справилась с экономическим кризисом - Bloomberg

Турция, которой США пригрозили новыми санкциями, вышла из экономической рецессии на фоне увеличения кредитования государственными банками.

К такому выводу пришли аналитики Bloomberg, проанализировав показатели на первый квартал 2019 года, передает Сегодня.

Так, ВВП Турции с учетом сезонных колебаний увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что соответствует прогнозам экономистов. Однако экономика Турции в первом квартале сократилась на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено падением расходов домохозяйств на потребление, которое традиционно является основным драйвером роста.

Дальнейшее восстановление экономики зависит от перспектив лиры, падение которой на 5% в этом квартале привело к тому, что доверие потребителей достигло рекордно низкого уровня. Ослабление валюты создает риски для инфляции, которая все еще держится на уровне около 20% и мешает центральному банку снизить процентные ставки.

Как подчеркивают эксперты, в прошедшем квартале наблюдалось широкомасштабное восстановление активности. Финансовый сектор, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство вернулись к росту в квартальном выражении. Экспорт в I квартале вырос на 9,5%, поскольку ослабление лиры позволило турецким промышленникам оставаться конкурентоспособными на зарубежных рынках.

Также перед мартовскими выборами начался поток стимулов. Государственные банки в прошедшем квартале увеличили кредитование на 30% до 1,09 трлн лир (181 млрд долларов), что способствовало росту промышленного производства и розничных продаж. Объем кредитов, предоставленных частными банками, вырос на 5%.

Правительство Турции прогнозирует рост ВВП страны на 2,3% в 2019 г. В то же время Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley прогнозируют сокращение ВВП на 2,5% и 1,8% соответственно.

По материалам Сегодня
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