За полгода услугами Kyiv Boryspil Express воспользовались 360 тыс. пассажиров

За полгода экспрессы Укрзализныци перевезли более 360 тыс. пассажиров в Международный аэропорт «Борисполь» и обратно. И спрос постоянно растет.

Об этом рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба УЗ.

«Если в начале проекта Kyiv Boryspil Express перевозил около 1 тыс. пассажиров в сутки, то сейчас – в три раза больше», – говорится в сообщении.

По мнению руководителя Укрзализныци, итоги первых полугода работы Kyiv Boryspil Express таковы: маршрут состоялся, он пользуется спросом и популярностью среди пассажиров, в отдельные отрезки времени наблюдается откровенный ажиотаж, однозначно выиграна конкуренцию с автоперевозчиками.

«Мы сделали все от нас зависящее: адаптировали график Kyiv Boryspil Express с пассажиропотоком аэропорта, ввели в эксплуатацию после модернизации шестой состав дизель-поезда Pesa, определили пиковые периоды и запустили сдвоенные составы экспресса», – рассказал Евгений Кравцов.

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