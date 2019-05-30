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За полгода услугами Kyiv Boryspil Express воспользовались 360 тыс. пассажиров

За полгода услугами Kyiv Boryspil Express воспользовались 360 тыс. пассажиров

За полгода экспрессы Укрзализныци перевезли более 360 тыс. пассажиров в Международный аэропорт «Борисполь» и обратно. И спрос постоянно растет.

Об этом рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба УЗ.

«Если в начале проекта Kyiv Boryspil Express перевозил около 1 тыс. пассажиров в сутки, то сейчас – в три раза больше», – говорится в сообщении.

По мнению руководителя Укрзализныци, итоги первых полугода работы Kyiv Boryspil Express таковы: маршрут состоялся, он пользуется спросом и популярностью среди пассажиров, в отдельные отрезки времени наблюдается откровенный ажиотаж, однозначно выиграна конкуренцию с автоперевозчиками.

«Мы сделали все от нас зависящее: адаптировали график Kyiv Boryspil Express с пассажиропотоком аэропорта, ввели в эксплуатацию после модернизации шестой состав дизель-поезда Pesa, определили пиковые периоды и запустили сдвоенные составы экспресса», – рассказал Евгений Кравцов.

Мои Fiнансы:

  • Экспресс между Киевом и Международным аэропортом «Борисполь» Укрзализныця запустила 30 ноября 2018 года.
  • Он функционирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов. С графиком курсирования поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.
  • Билеты на экспресс можно приобрести в киосках самообслуживания, расположенных на конкорсе на 14-й пути на вокзале в Киеве.
  • Для приобретения билета за наличный расчет организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах.
  • В аэропорту «Борисполь» билеты можно приобрести в кассах и терминалах, расположенных на входе к железнодорожной платформе.
  • На станции Дарница билеты можно приобрести в кассе № 2.
  • Стоимость билета – 80 грн.
По материалам Finance.UA
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