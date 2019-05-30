За полгода услугами Kyiv Boryspil Express воспользовались 360 тыс. пассажиров

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
За полгода экспрессы Укрзализныци перевезли более 360 тыс. пассажиров в Международный аэропорт «Борисполь» и обратно. И спрос постоянно растет.
Об этом рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба УЗ.
«Если в начале проекта Kyiv Boryspil Express перевозил около 1 тыс. пассажиров в сутки, то сейчас – в три раза больше», – говорится в сообщении.
По мнению руководителя Укрзализныци, итоги первых полугода работы Kyiv Boryspil Express таковы: маршрут состоялся, он пользуется спросом и популярностью среди пассажиров, в отдельные отрезки времени наблюдается откровенный ажиотаж, однозначно выиграна конкуренцию с автоперевозчиками.
«Мы сделали все от нас зависящее: адаптировали график Kyiv Boryspil Express с пассажиропотоком аэропорта, ввели в эксплуатацию после модернизации шестой состав дизель-поезда Pesa, определили пиковые периоды и запустили сдвоенные составы экспресса», – рассказал Евгений Кравцов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда подешевеют электромобили - исследование BloombergПозавчера, 21:06 - 8307 4
В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередьВчера, 19:08 - 1810 2
Тель-Авив собирается перейти на электротранспорт к 2025 годуВчера, 23:00 - 137 1
Wizz Air увеличила чистую прибыль на 6%Вчера, 18:18 - 100 1
Четыре удобных способа передать показания счетчиков для киевлянВчера, 21:03 - 851 1
Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах ВаршавыВчера, 11:02 - 4995
Названы марки авто, которые угоняют чаще всегоВчера, 14:25 - 2608
Сколько зарабатывают сотрудники известных IT-компаний (инфографика)Вчера, 10:12 - 2687
В «Укравтодоре» рассказали, какие дороги отстроят в первую очередьВчера, 19:08 - 1810 2
В каких сферах в столице больше всего вакансийВчера, 13:00 - 1497
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрамПозавчера, 12:10 - 284
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 3131 5
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1240
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3720 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 1049