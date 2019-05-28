Самые инновационные города мира (инфографика)

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Технологии и инновации находятся сегодня в центре внимания всех тех, кто думает о будущем развитии нашего мира. В недавнем исследовании Innovation Geographies представлена сотня городов с наиболее развитыми инновационными экосистемами и активной поддержкой талантов.
Прогнозируемо, Сан-Франциско — столица Кремниевой долины — возглавил рейтинг. И хотя американские города неплохо представлены в списке, азиатские не уступают. Токио, Сингапур, Пекин и Сеул — все они представлены в первой десятке.
Пекин сегодня — город с самым большим числом стартапов-единорогов, после Кремниевой долины, разумеется. Также он является третьим наиболее привлекательным городом для венчурного финансирования в мире. Шанхай и Шэньчжэнь также попали в топ-20, что опять-таки подтверждает доминирование крупных городов Китая в качестве центров инноваций.
Из европейских городов в топ попали, конечно же, Лондон и Париж. Также выделяется технический квартет Мюнхен, Берлин, Амстердам и Стокгольм, в частности, Берлин превращается в эпицентр для “цифровых кочевников” со всей Европы.
За пределами США и Европы лидируют австралийские магаполисы Сидней и Мельбурн, которые также попали в топ городов, развивающих таланты. Комфортный стиль жизни и инфраструктура, предлагаемые этими городами, привлекают специалистов, что делает их сильными претендентами на мировую конкуренцию.
В рамках исследования был также сделан интересный вывод касательно роли недвижимости и ее влияния на привлекательность городов для талантов. По мнению авторов, недвижимость сегодня начинает играть ключевую роль в развитии городов, помогая им становиться устойчивее, так как здания становятся умнее и экологичнее.
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