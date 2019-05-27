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Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до 42 млрд грн

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до 42 млрд грн

30 мая портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов увеличился по сравнению с предыдущим днем ​​на 0,865 млрд грн — до 42,286 млрд грн, сообщается на сайте Нацбанка.

С начала года он вырос в 6,66 раза.

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В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 0,2 млрд грн – до 774,2 млрд грн. Из них в собственности НБУ находится 337,1 млрд грн, банков – 359,6 млрд грн, юрлиц – 25,8 млрд грн, физлиц – 9,4 млрд грн.

По материалам НВ
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