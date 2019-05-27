У Зеленского назвали сроки формирования нового Кабмина

Уже в конце августа или в начале сентября 2019 в Украине может быть сформировано новое правительство.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

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В частности, по его словам, новый состав Кабинета министров должен быть сформирован сразу после внеочередных парламентских выборов.

“В результате досрочных выборов, правительство может быть сформировано уже в конце августа или в начале сентября”, – отметил Данилюк.

Он добавил, что таким образом может быть ускорен процесс получения следующего транша МВФ.

“Получение транша МВФ могло бы значительно затянуться, если бы выборы проходили в октябре. Тогда МВФ должен был бы ждать, пока сформируется новое коалиционное правительство, а это могло бы длиться до конца года. Таким образом, команда нового президента Владимира Зеленского ускорила получение транша. В противном случае Украина могла бы столкнуться с финансовым кризисом”, – заявил Данилюк.