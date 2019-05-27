Рада не отправила Гройсмана в отставку

Верховная Рада в четверг, 30 мая, не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За соответствующее постановление №10341 проголосовали всего 238 депутатов.



Согласно законодательству Украины, отставка премьера влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.



Во время выступления перед голосованием Гройсман с трибуны парламента заявил, что он никогда не держался за должность, поэтому, когда президент Владимир Зеленский призвал Кабмин писать заявления об увольнении, он сразу так и сделал. Он признал, что далеко не все еще сделано в государстве, а политическая система неэффективна, но с приходом нового президента у страны есть шанс все исправить.



“После выборов президента Украины, я глубоко убежден, перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня… принятия необходимых решений, которые изменят политическую систему, которая является неэффективной”, – сказал премьер-министр.



В то же время, по словам Гройсмана, разговоры о дефолте в Украине, которые идут в последнее время, не имеют под собой никаких оснований, так как он сделал все, чтобы этого не произошло.



“Это – не мой сценарий”, – заявил премьер.