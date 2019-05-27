С июня предпринимателям будет сложнее обналичить деньги

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Нацбанк разработал новые правила ведения кассовых операций, согласно которым банки будут проверять документы у юрлиц и ФЛП при обналичивании средств.
Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Читайте также: Председатель Совета НБУ предупредил о рисках на валютном рынке
Новые нормы касаются только субъектов хозяйствования. Для украинцев, которые не занимаются бизнесом, ничего не изменится.
При обналичивании денег банки получили право требовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличный расчет. Таким образом регулятор внедряет риск-ориентированный подход к оценке платежеспособности клиента и выявляет незаконные схемы оборота средств.
Банки могут потребовать у клиента закупочный акт, закупочную ведомость, налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор, договоры поставки, транспортировки, хранения и прочие отчетные документы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупные китайские компании готовы участвовать в возможной приватизации Укрпошты - Смелянский6 ч. назад - 356 6
"Киевстар" проверят из-за жалоб на услугу переноса номера11 ч. назад - 1080 6
В случае дефолта валюта прекратит поступать в Украину - аналитик Concorde Capital5 ч. назад - 1008 4
Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образовании7 ч. назад - 1222 4
В киевском метро стали отключать автоматы по продаже жетонов12 ч. назад - 1281 4
У Зеленского высказались о возможном росте цен на электроэнергию после 1 июля9 ч. назад - 44555 3
Пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт авто13 ч. назад - 11547
Межбанк: ожидается очередное курсовое ралли9 ч. назад - 3388 1
Председатель Совета НБУ предупредил о рисках на валютном рынкеВчера, 21:01 - 3126 1
Преуспели бы Вы, как владелец кофейни? (тест)8 ч. назад - 2914 2
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)10 ч. назад - 1167 3
Apple представила обновленный iPod touchВчера, 15:10 - 849
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 3074 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 921
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1075