С июня предпринимателям будет сложнее обналичить деньги

Нацбанк разработал новые правила ведения кассовых операций, согласно которым банки будут проверять документы у юрлиц и ФЛП при обналичивании средств.

Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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Новые нормы касаются только субъектов хозяйствования. Для украинцев, которые не занимаются бизнесом, ничего не изменится.

При обналичивании денег банки получили право требовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличный расчет. Таким образом регулятор внедряет риск-ориентированный подход к оценке платежеспособности клиента и выявляет незаконные схемы оборота средств.

Банки могут потребовать у клиента закупочный акт, закупочную ведомость, налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор, договоры поставки, транспортировки, хранения и прочие отчетные документы.