Венгрия планирует построить экологический город на бесплодной полосе Дунайской поймы

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На северо-западе Венгрии намерены построить экологический город площадью около 500 футбольных полей.
Населенный пункт на солнечной энергии и биогазе возведут в рамках проекта Hegyeshalom-Bezenye.
Проект стоимостью 1 млрд евро реализуют на бесплодной полосе Дунайской поймы.
В городе Hegyeshalom-Bezenye будет вся необходимая инфраструктура: около 1000 домов, школы, торговые центры, ресторан, гостиница, железнодорожная станция. Овощи будут выращиваться в парниках на месте нынешних зарослей.
Проект включает политику устойчивого управления водными ресурсами, которая имеет целью избежать снижения уровня воды в районе.
Углеродно-нейтральный город будет работать в основном на солнечной энергии и биогазе и создаст около 5000 постоянных рабочих мест.
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