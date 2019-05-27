0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Венгрия планирует построить экологический город на бесплодной полосе Дунайской поймы

Венгрия планирует построить экологический город на бесплодной полосе Дунайской поймы

На северо-западе Венгрии намерены построить экологический город площадью около 500 футбольных полей.

Населенный пункт на солнечной энергии и биогазе возведут в рамках проекта Hegyeshalom-Bezenye.

Проект стоимостью 1 млрд евро реализуют на бесплодной полосе Дунайской поймы.

В городе Hegyeshalom-Bezenye будет вся необходимая инфраструктура: около 1000 домов, школы, торговые центры, ресторан, гостиница, железнодорожная станция. Овощи будут выращиваться в парниках на месте нынешних зарослей.

Проект включает политику устойчивого управления водными ресурсами, которая имеет целью избежать снижения уровня воды в районе.

Углеродно-нейтральный город будет работать в основном на солнечной энергии и биогазе и создаст около 5000 постоянных рабочих мест.

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.