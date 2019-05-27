Венгрия планирует построить экологический город на бесплодной полосе Дунайской поймы

На северо-западе Венгрии намерены построить экологический город площадью около 500 футбольных полей.

Населенный пункт на солнечной энергии и биогазе возведут в рамках проекта Hegyeshalom-Bezenye.

Проект стоимостью 1 млрд евро реализуют на бесплодной полосе Дунайской поймы.

В городе Hegyeshalom-Bezenye будет вся необходимая инфраструктура: около 1000 домов, школы, торговые центры, ресторан, гостиница, железнодорожная станция. Овощи будут выращиваться в парниках на месте нынешних зарослей.

Проект включает политику устойчивого управления водными ресурсами, которая имеет целью избежать снижения уровня воды в районе.

Углеродно-нейтральный город будет работать в основном на солнечной энергии и биогазе и создаст около 5000 постоянных рабочих мест.