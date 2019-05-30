Названы марки авто, которые угоняют чаще всего

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В Киеве самыми угоняемыми автомобилями стали ВАЗ и DAEWOO.
Об этом сообщил департамент уголовного розыска Нацполиции.
Сообщается, что владельцы недорогих авто жалеют средства на дополнительную защиту, поэтому чаще становятся жертвами угона. Кроме того, запустить двигатель такой машины можно быстрее.
В департаменте также назвали марки авто, которые любят похищать воры, работающие в дорогом сегменте: Toyota, Mercedes, BMW и HONDA
За 2018 год в Украине угнали 4092 автомобиля:
В Нацполиции рассказали, что за первые три месяца 2019 года в стране угнали 766 автомобилей. 250 машин удалось вернуть владельцам.
По данным Генпрокуратуры, в 2018 году в Украине произошло 4405 случаев незаконного завладения транспортными средствами, 22% из них приходятся на столицу. В 2017 году таких случаев было 5684.
В 2019 году тенденция не изменилась. В Генеральной прокуратуре сообщили, что с января по март из 794 угнанных авто 21% похитили в Киеве. Отмечается, что чаще всего угонщики орудуют на парковках ТРЦ и во дворах многоэтажек.
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