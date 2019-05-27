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Американский стартап представил необычное воздушное такси (видео)

Американский стартап представил необычное воздушное такси (видео)

Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai и уже собрал первый летный прототип аппарата.

Необычный летательный аппарат должны сертифицировать в США до конца 2020 года.

Skai — это небольшой летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, движение которого обеспечивают электродвигатели, работающие на водородных топливных элементах. Как утверждается, Skai будет одним из самых безопасных, чистых и универсальных транспортных средств.

Аппарат, рассчитанный на пятерых человек, может продержаться в воздухе до четырех часов, преодолев за это время до 650 км. Он приводится в движение шестью электродвигателями со встроенным резервированием. Заправка летательного аппарата водородом будет занимать всего десять минут.

Представители Alaka’i утверждают, что подобная дальность полета делает аппарат идеально подходящим для реагирования на чрезвычайные ситуации, перевозки грузов и смежных отраслей.

Эксперты прогнозируют, что воздушные такси начнут перевозить клиентов в течение трех лет и что эти такси могут начать летать автономно или полуавтономно уже в 2025 году. Аналитики Roland Berger прогнозируют, что через пять лет во всем мире будет действовать 3000 летающих такси.

По материалам НВ
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