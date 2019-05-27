УЗ будет возвращать доплаченные деньги за кондиционер, если он не будет работать

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ПАО ”Укрзализныця” должна вернуть доплаченные деньги за кондиционер, если он не будет работать после официальной жалобы.
Об этом рассказал директор департамента пассажирских перевозок ПАО “Укрзализныця” Александр Красноштан.
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”Конечно, мы пытаемся подготовить все поезда, которые мы задействуем на летние перевозки, они проходят комиссионную проверку. Создается комиссия, специалисты соответствующие смотрят, но конечно фирменные несколько лучшего качества”, – сообщает Александр Красноштан.
Такую разницу пассажиры заметили еще в прошлом году и активно жаловались на плохие условия в социальных сетях. Больше всего жаловались на отсутствие кондиционеров.
В “Укрзализныце” говорят, кондиционеры есть примерно в половине вагонов, но за такой комфорт придется доплатить – примерно 15% от стоимости билета. Но, если в вагоне кондиционер не будет работать, то эти деньги вам вернут, правда, только после официальной жалобы.
”В претензионном порядке. То есть, пассажир оставляет претензию, и претенциозный отдел ее рассматривает, и в случае подтверждения будут осуществлены соответствующие выплаты”, – уточнил Красноштан.
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