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УЗ будет возвращать доплаченные деньги за кондиционер, если он не будет работать

УЗ будет возвращать доплаченные деньги за кондиционер, если он не будет работать

ПАО ”Укрзализныця” должна вернуть доплаченные деньги за кондиционер, если он не будет работать после официальной жалобы.

Об этом рассказал директор департамента пассажирских перевозок ПАО “Укрзализныця” Александр Красноштан.

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”Конечно, мы пытаемся подготовить все поезда, которые мы задействуем на летние перевозки, они проходят комиссионную проверку. Создается комиссия, специалисты соответствующие смотрят, но конечно фирменные несколько лучшего качества”, – сообщает Александр Красноштан.

Такую разницу пассажиры заметили еще в прошлом году и активно жаловались на плохие условия в социальных сетях. Больше всего жаловались на отсутствие кондиционеров.

В “Укрзализныце” говорят, кондиционеры есть примерно в половине вагонов, но за такой комфорт придется доплатить – примерно 15% от стоимости билета. Но, если в вагоне кондиционер не будет работать, то эти деньги вам вернут, правда, только после официальной жалобы.

”В претензионном порядке. То есть, пассажир оставляет претензию, и претенциозный отдел ее рассматривает, и в случае подтверждения будут осуществлены соответствующие выплаты”, – уточнил Красноштан.

По материалам ТСН
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