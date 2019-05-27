«Vodafone» временно закрыл возможность удаленно менять SIM-карту

Мобильный оператор «Vodafone Украина» приостановил возможность менять свою SIM-карту удаленно − теперь поменять карту можно только в фирменных магазинах оператора. Если абонент купил пакет «Восстановление и замена SIM-карты», ему нужно будет подойти с ним в магазин.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Такое решение связано с тем, что в последнее время активизировались мошенники, которые пытаются обманом получить доступ к финансовым счетам клиентов банков и присылают им запросы о предоставлении персональной информации, называясь сотрудниками Vodafone.

В компании уточняют, что сотрудники никогда не запрашивают данные, вроде кода, который поступает клиенту в сервисном SMS-сообщении.

«Временно – до введения банками дополнительных мер безопасности – мы останавливаем возможность удаленной замены SIM-карты и вводим дополнительную проверку личности абонента при обращении о замене SIM-карты в магазине», − сообщили в компании.