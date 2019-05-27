"Нафтогаз": Россия добывает газ из захваченных крымских месторождений

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Россия незаконно использует недра девяти газовых месторождений в Крыму, принадлежащих Украине, и уже добыла 9,2 млрд куб. м газа.
Об этом сообщила генеральный директор ГАО “Черноморнефтегаз” Светлана Нежнова, передает пресс-служба “Нафтогаза”.
“Газотранспортная система, вышки, вся энергосистема, финансовые активы – все это в 2014 году Россия захватывала в первую очередь… Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания. Убытки оцениваем в 5 млрд долл.”, – сообщили в НАК.
Поэтому, “Нафтогаз” обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.
“В марте 2019 года суд принял решение в пользу “Нафтогаза”, и постановил, что Россия является ответственной за незаконный захват активов “Нафтогаза” в Крыму. То есть арбитраж сказал “да” по двум этапам рассмотрения. Ждем заключительный этап”, – добавили в компании, уточнив, что третий этап предполагает определение суммы компенсации.
“Сейчас Россия использует недра 9 месторождений “Черноморнефтегаза”, – ведут дальше в компании.
“РФ до сих пор добывает газ. И на сегодня РФ нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 млрд м куб.”, – сказала гендиректор “Черноморнефтегаза” Светлана Нежнова, добавив, что захваченные буровые визуально в очень плохом состоянии, и россияне не вкладывают в месторождения.
Этих объемов хватило бы на год работы всей промышленности Украины, подчеркнули в НАК.
“Сейчас известно о 10 позывах к РФ. По двум компаниям арбитраж уже вынес решение: ЕверестИстейт, отсудил 130 млн долл. м государственный “Ощадбанк” – 1,1 млрд долл. + проценты, которые начисляются с момента вынесения решения до момента фактической компенсации”, – добавили в компании.
Если Россия не выплачивает компенсацию, то украинские компании могут арестовывать российские активы на территории других государств недвижимость, акции, платежи в пользу РФ от иностранных кредиторов. Это сложная задача, но она посильна, подчеркнули в НАК.
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