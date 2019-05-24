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Альянс Nissan – Renault – Mitsubishi заинтересовался предложением Fiat

Альянс Nissan – Renault – Mitsubishi заинтересовался предложением Fiat

Руководство автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi ведет обсуждение предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетных началах.

Об этом сообщило японское агентство Kyodo, передает Сегодня.

Отмечается, что тема слияния поднималась и была одной из ключевых на прошедшем сегодня, 29 мая, в Токио собрании руководства альянса Nissan – Renault – Mitsubishi.

Если слияние состоится, то Fiat Chrysler и Renault станут третьим крупнейшим автопроизводителем мира.

Эксперты также отмечают, что слияние двух автопроизводителей не угрожает потерей рабочих мест. Fiat Chrysler и Renault не планируют закрывать заводы. В то же время благодаря слиянию там надеются ежегодно экономить около 5 млрд евро.

По материалам Сегодня
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