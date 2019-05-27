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Средняя зарплата в Донецкой области увеличилась на 7%

Средняя зарплата в Донецкой области увеличилась на 7%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в апреле 2019 года составила 12134 грн. По сравнению с мартом 2019 года средний уровень оплаты труда увеличился на 6,8%, по сравнению с апрелем 2018 года – на 21,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 5,7%, по сравнению с апрелем 2018 года – на 8,9%.

Номинальная зарплата в апреле 2019 года превышала средний показатель по Украине (10269 грн) на 18,2%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в апреле был в Киеве – 15876 грн, самым низким – в Херсонской области, где он составил 7695 грн).

По уровню средней заработной платы в апреле 2019 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были:

  • работники предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (19309 грн),
  • металлургического комплекса (16967 грн),
  • угольной промышленности (14308 грн),
  • финансовой и страховой деятельности (14102 грн),
  • сферы государственного управления (13273 грн),
  • машиностроения (12739 грн).

Задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2019 года составила в области 495,0 млн грн, или 18,9% всех долгов по ее выплате в Украине (2615,4 млн грн).

В течение апреля 2019 года сумма долга по зарплате увеличилась на 32,1 млн грн, или на 6,9%, по сравнению с 1 января 2019 года – на 27,7 млн грн, или на 5,9%.

По материалам ГУСДО
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