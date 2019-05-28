Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах Варшавы

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С июня пассажиры, путешествующие через варшавские аэропорты им. Шопена и Модлин, смогут воспользоваться системой “биометрических рамок” – устройствами для сканирования биометрических паспортов.
С их помощью пассажиры смогут проходить пограничный контроль без участия сотрудников пограничной службы.
Всего планируется установить 25 устройств ABC (Automated Border Control). 20 рамок придется на аэропорт им. Шопена, 5 – на Модлин.
Процесс сканирования и проверки данных будет занимать порядка 12 секунд.
“Просто откройте документ, поместите его с фотографией в сторону считывателя и затем, удерживая его, проведите сканирование. Тогда, если весь процесс пройдет положительно, дверь откроется”, – пояснил представитель пресс-службы аэропорта им. Шопена Петр Рудзки.
Благодаря проверке биометрических данных система ABC исключит возможность использования поддельного, измененного или чужого документа.
Роль сотрудника в автоматизированных пограничных проверках будет заключаться в том, чтобы контролировать правильное функционирование устройств ABC.
Автоматизированная система пограничного контроля уже используется в аэропортах других европейских стран, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Испанию и Францию. В Польше это будет новое решение, которое позволит больше автоматизировать процесс регистрации в аэропортах, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности и комфорта для путешественников.
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