Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах Варшавы

С июня пассажиры, путешествующие через варшавские аэропорты им. Шопена и Модлин, смогут воспользоваться системой “биометрических рамок” – устройствами для сканирования биометрических паспортов.

С их помощью пассажиры смогут проходить пограничный контроль без участия сотрудников пограничной службы.

Всего планируется установить 25 устройств ABC (Automated Border Control). 20 рамок придется на аэропорт им. Шопена, 5 – на Модлин.

Процесс сканирования и проверки данных будет занимать порядка 12 секунд.

“Просто откройте документ, поместите его с фотографией в сторону считывателя и затем, удерживая его, проведите сканирование. Тогда, если весь процесс пройдет положительно, дверь откроется”, – пояснил представитель пресс-службы аэропорта им. Шопена Петр Рудзки.

Благодаря проверке биометрических данных система ABC исключит возможность использования поддельного, измененного или чужого документа.

Роль сотрудника в автоматизированных пограничных проверках будет заключаться в том, чтобы контролировать правильное функционирование устройств ABC.

Автоматизированная система пограничного контроля уже используется в аэропортах других европейских стран, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Испанию и Францию. В Польше это будет новое решение, которое позволит больше автоматизировать процесс регистрации в аэропортах, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности и комфорта для путешественников.