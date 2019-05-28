0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах Варшавы

Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах Варшавы

С июня пассажиры, путешествующие через варшавские аэропорты им. Шопена и Модлин, смогут воспользоваться системой “биометрических рамок” – устройствами для сканирования биометрических паспортов.

С их помощью пассажиры смогут проходить пограничный контроль без участия сотрудников пограничной службы.

Всего планируется установить 25 устройств ABC (Automated Border Control). 20 рамок придется на аэропорт им. Шопена, 5 – на Модлин.

Процесс сканирования и проверки данных будет занимать порядка 12 секунд.

“Просто откройте документ, поместите его с фотографией в сторону считывателя и затем, удерживая его, проведите сканирование. Тогда, если весь процесс пройдет положительно, дверь откроется”, – пояснил представитель пресс-службы аэропорта им. Шопена Петр Рудзки.

Благодаря проверке биометрических данных система ABC исключит возможность использования поддельного, измененного или чужого документа.

Роль сотрудника в автоматизированных пограничных проверках будет заключаться в том, чтобы контролировать правильное функционирование устройств ABC.

Автоматизированная система пограничного контроля уже используется в аэропортах других европейских стран, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Испанию и Францию. В Польше это будет новое решение, которое позволит больше автоматизировать процесс регистрации в аэропортах, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности и комфорта для путешественников.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.